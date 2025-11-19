DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|DKSH-Performance im Blick
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden DKSH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DKSH-Anteile 71,65 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 139,567 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 53,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 411,03 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 411,03 CHF entspricht einer negativen Performance von 25,89 Prozent.
Am Markt war DKSH jüngst 3,52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
