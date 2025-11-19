SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DKSH-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden DKSH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DKSH-Anteile 71,65 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 139,567 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 53,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 411,03 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 411,03 CHF entspricht einer negativen Performance von 25,89 Prozent.

Am Markt war DKSH jüngst 3,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

