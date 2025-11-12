SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine DKSH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen DKSH-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das DKSH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,385 DKSH-Anteilen. Die gehaltenen DKSH-Papiere wären am 11.11.2025 855,38 CHF wert, da der Schlussstand 55,60 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 14,46 Prozent.

DKSH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at