SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Feintool International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Feintool International-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,12 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 158,416 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.05.2024 2 851,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 71,49 Prozent.

Der Feintool International-Wert an der Börse wurde auf 253,92 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at