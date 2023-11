SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet

Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,34 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 202,686 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 14.11.2023 4 013,17 CHF wert, da der Schlussstand 19,80 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 59,87 Prozent.

Der Feintool International-Wert an der Börse wurde auf 283,04 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at