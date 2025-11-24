SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Glarner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Glarner Kantonalbank-Papier 21,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,619 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Glarner Kantonalbank-Anteile wären am 21.11.2025 990,48 CHF wert, da der Schlussstand 20,80 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 0,95 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich jüngst auf 280,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at