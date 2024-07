SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,20 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,247 Glarner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.07.2024 auf 21,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 722,60 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,74 Prozent verringert.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 285,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at