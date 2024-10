SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 540,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 6,494 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2024 11 136,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 715,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 136,36 CHF entspricht einer Performance von +11,36 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at