Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Performance im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.12.2020 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 73,90 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 13,532 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 146,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 975,64 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,56 Prozent.
Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AGmehr Nachrichten
Analysen zu Huber + Suhner AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|155,00
|0,78%