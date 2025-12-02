Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Performance im Blick 02.12.2025 10:03:57

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.12.2020 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 73,90 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 13,532 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 146,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 975,64 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,56 Prozent.

Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

