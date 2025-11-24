Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukratives Hypothekarbank Lenzburg-Investment? 24.11.2025 10:04:16

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren gelohnt?

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie statt. Der Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie betrug an diesem Tag 4 023,59 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,249 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 004,08 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 21.11.2025 auf 4 040,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,41 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 290,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AGmehr Nachrichten

Analysen zu Hypothekarbank Lenzburg AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hypothekarbank Lenzburg AG 4 240,00 -0,47% Hypothekarbank Lenzburg AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen