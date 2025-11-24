SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren gelohnt?

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie statt. Der Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie betrug an diesem Tag 4 023,59 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,249 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 004,08 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 21.11.2025 auf 4 040,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,41 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 290,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at