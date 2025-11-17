SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4 220,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 0,024 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 14.11.2025 95,73 CHF wert, da der Schlussstand 4 040,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,27 Prozent abgenommen.

Hypothekarbank Lenzburg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 290,31 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at