SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4 260,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,347 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.03.2024 auf 4 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 859,15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,41 Prozent.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 301,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at