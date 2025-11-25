Investis Aktie

Investis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Investis-Anlage? 25.11.2025 10:03:41

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Investis-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hat, hat nun 11,468 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 1 519,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 132,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,95 Prozent.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Investis Holding AGmehr Nachrichten

Analysen zu Investis Holding AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Investis Holding AG 132,00 -0,38% Investis Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso leichter. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen