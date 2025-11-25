SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Investis-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hat, hat nun 11,468 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 1 519,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 132,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,95 Prozent.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at