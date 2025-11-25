Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Rentable Investis-Anlage?
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Investis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hat, hat nun 11,468 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 1 519,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 132,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,95 Prozent.
Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investis Holding AGmehr Nachrichten
Analysen zu Investis Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Investis Holding AG
|132,00
|-0,38%