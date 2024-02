SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.02.2023 wurde die Medacta-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Medacta-Anteile bei 104,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 0,956 Anteile im Depot. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 08.02.2024 125,05 CHF wert, da der Schlussstand 130,80 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 25,05 Prozent.

Das Medacta-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at