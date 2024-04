SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien verdienen können.

Am 19.04.2019 wurden Meier Tobler-Anteile via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,43 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Meier Tobler-Papier investiert hätte, hätte er nun 64,793 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.04.2024 2 040,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 104,10 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 354,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at