SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,95 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 626,959 Meier Tobler-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.06.2024 auf 34,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 473,35 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 114,73 Prozent.

Meier Tobler war somit zuletzt am Markt 386,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at