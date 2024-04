SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren verloren

Am 16.04.2019 wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die METALL ZUG-Anteile bei 1 722,97 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,058 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die gehaltenen METALL ZUG-Aktien wären am 15.04.2024 79,80 CHF wert, da der Schlussstand 1 375,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 79,80 CHF, was einer negativen Performance von 20,20 Prozent entspricht.

Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 626,91 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at