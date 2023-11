SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PLAZZA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 291,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,344 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2023 102,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 299,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 2,75 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 618,74 Mio. CHF. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

