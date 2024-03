SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Stadler Rail-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,16 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Stadler Rail-Papier investiert hätte, befänden sich nun 212,044 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 945,72 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 08.03.2024 auf 28,04 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 40,54 Prozent.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 2,80 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at