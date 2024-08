SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2019 wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 86,93 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Prime Site-Aktie investiert, befänden sich nun 115,040 Swiss Prime Site-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2024 10 112,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,12 Prozent.

Am Markt war Swiss Prime Site jüngst 6,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at