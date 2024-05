SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tecan (N)-Aktie bei 232,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 42,955 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.05.2024 14 312,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 333,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 43,13 Prozent.

Insgesamt war Tecan (N) zuletzt 4,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at