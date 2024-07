SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.07.2021 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 105,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,952 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers auf 122,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,67 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,67 Prozent angewachsen.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 485,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at