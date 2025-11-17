Varia US Properties Aktie

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

Langfristige Investition 17.11.2025 10:03:54

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Varia US Properties-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,90 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 3,460 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 19,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties bezifferte sich zuletzt auf 196,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

