SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: Hätte sich eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 107,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,935 Walliser Kantonalbank-Anteilen. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 21.11.2023 100,47 CHF wert, da der Schlussstand 107,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 0,47 Prozent gestiegen.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at