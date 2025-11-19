Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

<
Walliser Kantonalbank-Investmentbeispiel 19.11.2025 10:05:09

SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Walliser Kantonalbank-Anteile 106,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,943 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 129,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,70 CHF wert. Damit wäre die Investition 21,70 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

