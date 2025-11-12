SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 112,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 89,286 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 129,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 517,86 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,18 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at