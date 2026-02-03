The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
|
03.02.2026 13:19:11
Spire Inc. Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Spire Inc. (SR) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $91.2 million, or $1.54 per share. This compares with $77.5 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, Spire Inc. reported adjusted earnings of $108.4 million or $1.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $762.2 million from $669.1 million last year.
Spire Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.25 To $ 5.45
