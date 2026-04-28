Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
28.04.2026 14:02:00
Spotify hat 293 Millionen Premium-Abonnenten
Spotify hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Bei Nutzern und Abonnenten gab es Zuwächse. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
|
15:46
|ROUNDUP: Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
14:05
|Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
12:01
|Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Spotify triples profits after raising prices (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Spotify
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Spotify
|366,00
|-13,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.