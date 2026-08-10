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10.08.2026 06:31:29
SPRIX, gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SPRIX, äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 22,54 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,300 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 8,17 Milliarden JPY gegenüber 7,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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