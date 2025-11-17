Sreeleathers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sreeleathers präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sreeleathers im vergangenen Quartal 747,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sreeleathers 626,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at