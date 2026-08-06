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Index im Blick 06.08.2026 09:28:46

Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert

Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert

Der MDAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent aufwärts auf 32 425,30 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359,230 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,159 Prozent leichter bei 32 374,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 32 426,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 328,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 457,33 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,618 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 33 291,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der MDAX mit 31 779,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 963,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,67 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUMOVIO (+ 3,88 Prozent auf 40,15 EUR), RENK (+ 3,55 Prozent auf 50,22 EUR), Nemetschek SE (+ 2,48 Prozent auf 57,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,40 Prozent auf 89,58 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,95 Prozent auf 96,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-7,93 Prozent auf 176,50 EUR), Elmos Semiconductor (-2,70 Prozent auf 144,40 EUR), Fraport (-2,14 Prozent auf 66,15 EUR), IONOS (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR) und Schaeffler (-1,73 Prozent auf 7,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 328 622 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUMOVIO 37,40 1,36% AUMOVIO
Aurubis 173,60 -4,35% Aurubis
Elmos Semiconductor 145,80 0,55% Elmos Semiconductor
Fraport AG 66,80 -0,15% Fraport AG
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
HENSOLDT 90,54 1,07% HENSOLDT
IONOS 32,08 6,30% IONOS
Lufthansa AG 8,44 -1,42% Lufthansa AG
Nemetschek SE 60,85 7,04% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,07 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 50,65 -0,84% RENK
Schaeffler AG 7,19 -2,04% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 12,55 0,00% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 93,75 -1,16% WACKER CHEMIE AG

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MDAX 32 407,20 -0,07%

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