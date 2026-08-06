Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert

Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent aufwärts auf 32 425,30 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359,230 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,159 Prozent leichter bei 32 374,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 32 426,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 328,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 457,33 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,618 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 33 291,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der MDAX mit 31 779,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 963,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,67 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUMOVIO (+ 3,88 Prozent auf 40,15 EUR), RENK (+ 3,55 Prozent auf 50,22 EUR), Nemetschek SE (+ 2,48 Prozent auf 57,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,40 Prozent auf 89,58 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,95 Prozent auf 96,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aurubis (-7,93 Prozent auf 176,50 EUR), Elmos Semiconductor (-2,70 Prozent auf 144,40 EUR), Fraport (-2,14 Prozent auf 66,15 EUR), IONOS (-1,88 Prozent auf 31,40 EUR) und Schaeffler (-1,73 Prozent auf 7,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 328 622 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at