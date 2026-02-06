Standard Glass Lining Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Standard Glass Lining Technology hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,70 Prozent auf 1,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at