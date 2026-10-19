Standex International CorpShs Aktie
WKN: 856956 / ISIN: US8542311076
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19.10.2026 23:22:14
Standex Names Samantha Stoddard CFO
(RTTNews) - Standex International Corp. (SXI) on Monday announced the appointment of Samantha Stoddard as Vice President, Chief Financial Officer and Treasurer, effective December 1, 2026.
Stoddard joins Standex from JELD-WEN Holding, where she serves as Executive Vice President and CFO. She will report to Standex Chairman, President and CEO David Dunbar, succeeding Ademir Sarcevic, who has continued as CFO while the company searched for a successor.
Sarcevic will remain CFO until Stoddard joins, then focus on accelerating growth in Standex's Electronics segment and overseeing selected corporate initiatives.
Standex said Stoddard's experience in global industrial manufacturing and financial management will support its growth strategy and operational discipline.
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