Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
|
11.12.2025 00:50:04
Starboard Cuts Match Group Stake Amid Shifting Trends Across Tinder and Hinge
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, Starboard Value LP sold 4,241,537 shares of Match Group (NASDAQ:MTCH) during the third quarter. The fund’s new position stands at 11,070,379 shares, valued at $391.01 million as of September 30, 2025. The position moved from 10.20% to 7.36% of disclosed assets quarter-over-quarter.Starboard Value LP’s sell order brings the Match Group stake to 7.36% of 13F assets, still the fund’s 3rd-largest holdingTop holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
