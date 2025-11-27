Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
27.11.2025 18:15:15
Starbucks to Burger King: US brands rethink China strategy
US multinationals are increasingly aiming to derisk from China amid souring trade ties. Complaints about red tape and favoritism mask a harsher truth: China's market is brutally competitive and local rivals are winning.
