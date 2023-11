Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 4 353,79 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent fester bei 4 352,73 Punkten in den Handel, nach 4 352,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 356,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 350,63 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,355 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 041,75 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.08.2023, den Wert von 4 266,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, stand der Euro STOXX 50 bei 3 946,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 12,91 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 0,75 Prozent auf 33,06 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 142,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,41 Prozent auf 107,24 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,41 Prozent auf 2,55 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,40 Prozent auf 41,28 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-0,45 Prozent auf 33,32 EUR), Flutter Entertainment (-0,35 Prozent auf 129,15 GBP), adidas (-0,33 Prozent auf 186,74 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,10 Prozent auf 386,20 EUR) und Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 172,35 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 281 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 351,635 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at