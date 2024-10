Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,13 Prozent auf 4 961,62 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,219 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,087 Prozent auf 4 959,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 954,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 969,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 959,24 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 738,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 4 979,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 144,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 9,95 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 0,38 Prozent auf 183,58 EUR), Infineon (+ 0,31 Prozent auf 30,46 EUR), Allianz (+ 0,27) Prozent auf 292,60 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,25 Prozent auf 127,18 EUR) und adidas (+ 0,25 Prozent auf 238,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,90 Prozent auf 29,24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 473,30 EUR), Enel (-0,82 Prozent auf 6,92 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 47,96 EUR) und UniCredit (-0,54 Prozent auf 38,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 239 085 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 330,649 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,92 erwartet. Im Index verzeichnet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

