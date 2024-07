Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,03 Prozent auf 4 905,00 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,240 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,113 Prozent stärker bei 4 909,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 903,62 Punkten am Vortag.

Bei 4 905,00 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 918,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 016,48 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 5 000,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2023, einen Stand von 4 256,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,69 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 39,96 EUR), adidas (+ 0,42 Prozent auf 217,00 EUR), Siemens (+ 0,42 Prozent auf 173,98 EUR), SAP SE (+ 0,40 Prozent auf 185,50 EUR) und Enel (+ 0,36 Prozent auf 6,66 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BASF (-1,14 Prozent auf 43,70 EUR), UniCredit (-0,37 Prozent auf 36,54 EUR), Eni (-0,06 Prozent auf 14,11 EUR), Bayer (-0,02 Prozent auf 25,35 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 186,35 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 268 189 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 392,596 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,49 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at