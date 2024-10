Starker Wochentag in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent höher bei 4 433,28 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,074 Prozent stärker bei 4 420,08 Punkten, nach 4 416,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 441,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 409,04 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,18 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 04.09.2024, mit 4 454,86 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bei 4 531,71 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.10.2023, den Wert von 3 850,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,34 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 3,12 Prozent auf 39,02 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,47 Prozent auf 3,77 EUR), BP (+ 1,92 Prozent auf 4,17 GBP), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 182,88 EUR) und BASF (+ 1,60 Prozent auf 48,24 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 117,38 GBP), National Grid (-1,58 Prozent auf 9,97 GBP), RELX (-1,41 Prozent auf 35,01 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,35 Prozent auf 102,35 GBP) und Roche (-1,03 Prozent auf 258,50 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 823 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 464,179 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Santander-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

