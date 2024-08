Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Am Mittwoch klettert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 4 508,63 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,105 Prozent höher bei 4 503,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 511,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 503,60 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,267 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 4 448,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 478,28 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 3 956,11 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,18 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,04 Prozent auf 486,50 EUR), GSK (+ 0,99 Prozent auf 16,34 GBP), Allianz (+ 0,83 Prozent auf 278,60 EUR), RELX (+ 0,60 Prozent auf 35,13 GBP) und SAP SE (+ 0,56 Prozent auf 196,36 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 47,61 GBP), Glencore (-0,73 Prozent auf 4,08 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,40 Prozent auf 27,14 GBP), UniCredit (-0,36 Prozent auf 36,44 EUR) und Roche (-0,18 Prozent auf 281,50 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 782 627 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 534,343 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at