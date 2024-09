Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,57 Prozent auf 4 390,13 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,081 Prozent auf 4 361,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 365,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 361,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 403,97 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,572 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 351,03 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2024, den Wert von 4 515,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 966,19 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,29 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1,57 Prozent auf 46,33 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,42 Prozent auf 45,83 GBP), SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 194,86 EUR), UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 36,45 EUR) und UBS (+ 0,83 Prozent auf 24,39 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-1,47 Prozent auf 6,98 EUR), Novartis (-1,34 Prozent auf 97,49 CHF), AstraZeneca (-0,82 Prozent auf 123,04 GBP), National Grid (-0,53 Prozent auf 10,38 GBP) und Unilever (-0,48 Prozent auf 49,76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 15 214 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 524,598 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at