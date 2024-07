Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Mittwoch verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,47 Prozent auf 4 511,63 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,224 Prozent höher bei 4 500,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 490,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 523,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 500,70 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,021 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 4 498,77 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 03.04.2024, den Wert von 4 410,15 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 3 988,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,26 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 3,08 Prozent auf 53,29 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,83 Prozent auf 39,64 EUR), Glencore (+ 2,31 Prozent auf 4,77 GBP), National Grid (+ 2,15 Prozent auf 9,12 GBP) und UniCredit (+ 1,84 Prozent auf 36,41 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,35 Prozent auf 445,60 EUR), Roche (-1,01 Prozent auf 246,00 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 473,00 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 28,51 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,63 Prozent auf 42,31 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 27 137 730 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 594,428 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,57 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

