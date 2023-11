Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,58 Prozent auf 3 889,85 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,407 Prozent auf 3 883,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 867,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 3 890,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 883,18 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 942,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 3 973,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 659,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,54 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 1,26 Prozent auf 102,17 GBP), Glencore (+ 1,11 Prozent auf 4,32 GBP), BAT (+ 1,03 Prozent auf 25,03 GBP), HSBC (+ 0,94 Prozent auf 6,05 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 32,44 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-0,80 Prozent auf 105,85 CHF), Diageo (-0,49 Prozent auf 28,36 GBP), Allianz (-0,32 Prozent auf 221,30 EUR), Bayer (-0,31 Prozent auf 40,03 EUR) und BP (-0,28 Prozent auf 4,77 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 688 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 362,750 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,43 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

