Starker Wochentag in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im TecDAX

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,19 Prozent stärker bei 3 399,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 535,563 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent fester bei 3 361,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 359,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 358,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 403,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 2,01 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.07.2024, bei 3 342,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 362,40 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, bei 3 157,29 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,26 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,04 Prozent auf 56,20 EUR), EVOTEC SE (+ 4,38 Prozent auf 6,68 EUR), SMA Solar (+ 3,90 Prozent auf 21,30 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,51 Prozent auf 15,94 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,68 Prozent auf 93,95 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,55 Prozent auf 33,60 EUR), Eckert Ziegler (-1,83 Prozent auf 43,98 EUR), 1&1 (-0,84 Prozent auf 14,22 EUR), ATOSS Software (-0,43 Prozent auf 138,00 EUR) und Nagarro SE (-0,20 Prozent auf 76,20 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 235 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 227,771 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 8,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at