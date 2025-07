Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 3 852,44 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 649,619 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 3 853,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 847,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 860,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 827,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 824,14 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 613,72 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2024, den Stand von 3 301,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12,10 Prozent zu Buche. Bei 3 973,18 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Formycon (+ 5,08 Prozent auf 28,95 EUR), Siltronic (+ 3,45 Prozent auf 41,40 EUR), AIXTRON SE (+ 2,78 Prozent auf 16,11 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 36,11 EUR) und Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 222,60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-2,97 Prozent auf 137,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,93 Prozent auf 43,74 EUR), IONOS (-2,23 Prozent auf 37,35 EUR), Bechtle (-1,89 Prozent auf 38,44 EUR) und SAP SE (-1,49 Prozent auf 251,80 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 769 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 298,179 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 9,36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

