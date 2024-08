Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags fester

Am Dienstagnachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,18 Prozent fester bei 17 759,15 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,705 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,413 Prozent auf 17 799,66 Punkte an der Kurstafel, nach 17 726,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 17 817,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 669,64 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 18 748,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, stand der DAX bei 18 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bewegte sich der DAX bei 15 832,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 24,83 EUR), Hannover Rück (+ 1,36 Prozent auf 230,50 EUR), QIAGEN (+ 1,19 Prozent auf 41,82 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,89 Prozent auf 260,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,87 Prozent auf 31,16 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Commerzbank (-1,53 Prozent auf 12,23 EUR), Deutsche Bank (-0,96 Prozent auf 13,18 EUR), Continental (-0,82 Prozent auf 58,38 EUR), Covestro (-0,78 Prozent auf 53,32 EUR) und Beiersdorf (-0,76 Prozent auf 123,60 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 213 370 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 221,542 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

