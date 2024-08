Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

So performte der DAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich kletterte der DAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 17 806,08 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,705 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,413 Prozent stärker bei 17 799,66 Punkten, nach 17 726,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 17 817,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 669,64 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 748,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 832,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,18 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 24,72 EUR), Hannover Rück (+ 1,67 Prozent auf 231,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 262,40 EUR), Fresenius SE (+ 1,46 Prozent auf 31,34 EUR) und Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 79,08 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 237,00 EUR), Commerzbank (-0,93 Prozent auf 12,31 EUR), Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 123,70 EUR), Covestro (-0,63 Prozent auf 53,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,60 Prozent auf 92,94 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 476 046 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,542 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,41 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at