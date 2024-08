Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus

Der DAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,30 Prozent auf 18 374,79 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,769 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 363,93 Zählern und damit 0,236 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 320,67 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 362,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 383,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 18 235,45 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 30.04.2024, mit 17 932,17 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der DAX auf 16 469,75 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,57 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 2,31 Prozent auf 24,41 EUR), Deutsche Bank (+ 1,59 Prozent auf 14,55 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 31,81 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 455,90 EUR) und Hannover Rück (+ 0,97 Prozent auf 230,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberg Materials (-2,88 Prozent auf 95,82 EUR), Fresenius SE (-1,57 Prozent auf 31,29 EUR), Commerzbank (-0,47 Prozent auf 14,81 EUR), Sartorius vz (-0,33 Prozent auf 242,90 EUR) und Siemens (-0,06 Prozent auf 167,74 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 489 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 228,377 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at