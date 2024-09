Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent auf 18 843,16 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,788 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,888 Prozent auf 18 877,57 Punkte an der Kurstafel, nach 18 711,49 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 887,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 841,64 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,19 Prozent aufwärts. Der DAX wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Wert von 18 421,69 Punkten auf. Der DAX stand vor drei Monaten, am 19.06.2024, bei 18 067,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bewegte sich der DAX bei 15 664,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,37 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,06 Prozent auf 255,70 EUR), Merck (+ 2,53 Prozent auf 170,20 EUR), BMW (+ 2,50) Prozent auf 76,38 EUR), Zalando (+ 2,26 Prozent auf 26,74 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,09 Prozent auf 97,78 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-2,38 Prozent auf 25,84 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,03 Prozent auf 39,49 EUR), Commerzbank (-0,89 Prozent auf 15,62 EUR), Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 203,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,04 Prozent auf 270,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 348 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at