Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,09 Prozent auf 19 390,50 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 352,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 19 465,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Wert von 18 965,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2024, den Stand von 18 255,00 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 372,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 15,81 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 0,99 Prozent auf 84,04 EUR), Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 136,15 EUR), Bayer (+ 0,76 Prozent auf 30,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,71 Prozent auf 256,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 26,39 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Continental (-3,88 Prozent auf 57,48 EUR), Porsche Automobil vz (-3,62 Prozent auf 40,76 EUR), Porsche (-3,40 Prozent auf 72,18 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 31,65 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,68 Prozent auf 94,52 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 882 796 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,949 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at