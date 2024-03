Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker

Am Montagnachmittag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,16 Prozent fester bei 26 105,55 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 243,862 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,062 Prozent stärker bei 26 080,37 Punkten in den Montagshandel, nach 26 064,14 Punkten am Vortag.

Bei 26 080,37 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 296,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 26 148,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, stand der MDAX noch bei 26 904,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der MDAX mit 26 446,93 Punkten berechnet.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 2,73 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 272,39 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HELLA GmbH (+ 4,78 Prozent auf 87,60 EUR), EVOTEC SE (+ 3,09 Prozent auf 13,01 EUR), TAG Immobilien (+ 2,93 Prozent auf 11,61 EUR), LEG Immobilien (+ 2,82 Prozent auf 72,10 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,55 Prozent auf 1,81 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HelloFresh (-7,14 Prozent auf 6,95 EUR), PUMA SE (-2,73 Prozent auf 40,65 EUR), Talanx (-2,69 Prozent auf 68,75 EUR), Delivery Hero (-2,15 Prozent auf 25,04 EUR) und HUGO BOSS (-1,87 Prozent auf 53,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 847 775 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,244 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at